Dólar à vista abre em alta mas desacelera

O dólar à vista no balcão abriu em alta nesta sexta-feira, 13, mas desacelerou, enquanto a moeda para fevereiro mostra volatilidade após iniciar os negócios em queda, influenciada pela fraqueza da divisa no exterior. Perto do horário das 10 horas, o dólar à vista no balcão era negociado a R$ 3,1831 (+0,26%), enquanto no mercado futuro a moeda recuava 0,12%, cotada a R$ 3,1990.

No exterior, os mercados se recuperam no período da manhã após os últimos dois dias, quando foram afetados pela ausência de anúncios na área econômica pelo próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na coletiva à imprensa de quarta-feira.

Na quinta, em discurso, a presidente do Federal Reserve (o banco central dos EUA), Janet Yellen, preferiu não falar sobre política monetária e disse apenas que a economia americana está se saindo bem e que a inflação está reagindo de um nível muito baixo.

