Dois meses após ínicio de pandemia, preços e procura por álcool em gel voltaram à normalidade

Após o avanço da pandemia em MS do coronavírus, itens como máscara respiratória ou álcool em gel se tornaram artigos de luxo, muitas vezes sendo vendidos pelo valor acima da média. O Procon Estadual e Municipal reforçaram a fiscalização e atenção às denúncias de preços considerados abusivos, principalmente para setores essenciais da saúde, mesmo com menor número de gente na rua. Com a alta procura não foi muito fácil encontrar o produto em estoque nos estabelecimentos.

Dois meses depois o produto álcool em gel foi encontrado em grandes quantidades, com diferentes tamanhos, preços e qualidade. Já as máscaras respiratórias são encontradas em menores quantidades e variedades, com os preços mais elevados. Isso ocorre, devido à população estar mais consciente do uso delas.

Realizada entre os dias 21 a 25 deste mês, o Procon Municipal pesquisou 69 itens, em dez farmácias, oito farmácias de manipulação, três lojas de cosméticos e dois supermercados de Campo Grande.

O menor preço de álcool em gel de 100 g foi encontrado por R$ 4,10 na farmácia de manipulação Pharmacenter e o maior preço de R$ 100 no álcool de 5 litros na farmácia São Leopoldo.

Durante uma pesquisa realizada pela reportagem, de dez farmácias de Campo Grande, oito tinham no estoque álcool em gel e até mesmo máscara respiratória.

Nas máscaras respiratórias, o menor preço foi de R$ 4,50 marca Sollo tecido TNT, com duas unidades – na Ele & Ela Cosméticos, com o maior preço de R$ 149,50 tripla com elástico, com 50 unidades no Carrefour.

Para listar os produtos, o Procon Municipal fez uma comparação de preço, pois a intenção é de mostrar onde encontram-se os respectivos produtos e conscientizar a população.