Dois entre 9 grupos tiveram redução de preços no IPCA de fevereiro, diz IBGE

Dois dos nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram redução de preços. Os gastos com Alimentação recuaram 0,33% em fevereiro, enquanto as despesas com Vestuário diminuíram 0,38%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por outro lado, os preços subiram em Habitação (0,22%), Transportes (0,74%), Saúde e cuidados pessoais (0,38%), Despesas pessoais (0,17%), Educação (3,89%), Artigos de residência (0,03%) e Comunicação (0,05%).