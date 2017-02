DNIT libera parcialmente tráfego na BR-163

O tráfego na BR-163, interrompido em diversos trechos não asfaltados no Pará por causa das chuvas, foi parcialmente desbloqueado nessa madrugada, informou em nota o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. A pista no sentido Sul (para o Mato Grosso) foi liberada na madrugada de terça e a expectativa é que o tráfego seja liberado totalmente até a próxima sexta-feira, caso as condições meteorológicas sejam favoráveis.

Os trabalhos se concentram num trecho de 37 km entre as comunidades de Santa Luzia e Bela Vista do Caracol. As equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) trabalham com apoio do Exército e da Polícia Rodoviária Federal. "A ação das forças de segurança mantém a ordem e as condições necessárias para que os materiais de reparo da rodovia cheguem aos pontos críticos e em volumes suficientes". Elas cooperam, por exemplo, para desfazer as filas duplas de caminhões e permitir a passagem das equipes de manutenção.

O transporte de soja pela rodovia, principal atividade afetada pela condição da estrada, será discutido na próxima quinta-feira pelo ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, com um grupo de tradings (Amaggi, ADM, Cargill, Bunge e Cofco). "O objetivo será definir a estratégia logística que garanta a manutenção da trafegabilidade ao longo da rodovia durante o chamado inverno amazônico e o consequente escoamento da produção agrícola", diz a nota.

Segundo o Dnit, os obras de asfaltamento da BR-163 estão 90% concluídas. Faltam 100 km de um total de 1.006 km. Mas, no ano passado, foram asfaltados apenas 20 km. Segundo técnicos, as condições climáticas dificultam o andamento da obra.

O Dnit informa que a meta é asfaltar 60 km este ano, entre eles o trecho onde ocorreram os pontos críticos. A conclusão de todo o asfaltamento é previsto apenas para 2018. O diretor-geral do Dnit, Valter Casimiro Silveira, irá ao Pará na próxima sexta-feira.

