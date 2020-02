DJ/FONTES:ORÇAMENTO DE TRUMP PROJETA CRESCIMENTO DE 3,1% DO PIB NO 4º TRI DE 2020

Washington, 09/02/2020 - O orçamento que o presidente americano Donald Trump apresenta na segunda, 10, ao Congresso deve projetar uma taxa de crescimento do PIB de 3,1% para o quarto trimestre de 2020, segundo adiantou um funcionário sênior da administração.

Para o ano fiscal de 2021, a Casa Branca projetou um crescimento da economia de 3,0% e afirma que o país deverá continuar crescendo com o mesmo ritmo ao longo da década. Contudo a administração espera ainda que o crescimento ano após ano - na comparação do PIB anual - seja um pouco inferior em 2020 ao projetado no último ano, afirmou o funcionário que ecoou as declarações do secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, na última semana. (Fonte: Dow Jones Newswires)