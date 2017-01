Divulgado valor da Unidade de Atualização Monetária para fevereiro

O valor da Unidade de Atualização Monetária de Mato Grosso do Sul (UAM-MS) para o mês de fevereiro de 2017 será de R$ 3,5719.

Instituída por meio de Lei em 1997, a UAM é utilizada na correção dos valores de débitos de qualquer origem ou natureza para com a Fazenda Pública, como o ICMS e IPVA, quando não recolhidos no prazo.

A referência do valor para o próximo mês foi publicada na página 2 da edição desta segunda-feira (9) do Diário Oficial do Estado (DOE-MS), pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). Clique aqui para conferir.

