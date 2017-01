Dívida externa estimada é de US$ 323,714 bi em dezembro, revela BC

O Brasil fechou 2016 com uma dívida externa de US$ 323,714 bilhões, conforme estimativa divulgada nesta terça-feira, 24, pelo Banco Central. Este foi o valor verificado no fim de dezembro. No encerramento de 2015, a dívida externa somava US$ 334,745 bilhões.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 265,354 bilhões no fim de dezembro, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 58,360 bilhões.

De acordo com o BC, merecem destaques na dívida externa de longo prazo os desembolsos de títulos da dívida no montante de US$ 2,1 bilhões pelo setor financeiro; as amortizações de empréstimos feitas pelos setores financeiro e não financeiro de US$ 1,7 bilhão e US$ 3,3 bilhões, respectivamente; além da redução provocada pela variação cambial e variação de preços de US$ 1,7 bilhão e US$ 1,9 bilhão, respectivamente.

A variação da dívida externa de curto prazo é explicada principalmente por empréstimos amortizados pelo setor financeiro, de US$ 7,2 bilhões.

