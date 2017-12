Dívida externa estimada é de US$ 317,179 bi em novembro, diz BC

Entre os determinantes da variação da dívida externa de curto prazo, o BC destaca "desembolsos de empréstimos de outros setores, além de amortizações de empréstimos do setor financeiro" - Divulgação

A estimativa do Banco Central para a dívida externa brasileira em novembro é de US$ 317,179 bilhões. Segundo a instituição, que divulgou nesta quarta-feira, 20, a Nota do Setor Externo à imprensa, o ano de 2016 terminou com uma dívida de US$ 326,297 bilhões. No mês de setembro, o montante somava US$ 318,395 bilhões.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 263,243 bilhões em novembro, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 53,936 bilhões no fim do mês passado, segundo as estimativas do BC.

De acordo com a instituição, merecem destaque na dívida externa de longo prazo as amortizações de títulos do setor financeira, amortizações de empréstimos de outros setores e redução provocada pela variação de preços de títulos de dívida do governo geral".

Entre os determinantes da variação da dívida externa de curto prazo, o BC destaca "desembolsos de empréstimos de outros setores, além de amortizações de empréstimos do setor financeiro".