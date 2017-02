Dívida externa estimada é de US$ 316,669 bilhões em janeiro, diz BC

A estimativa do Banco Central para a dívida externa brasileira em janeiro é de US$ 316,669 bilhões. Segundo a instituição, o ano de 2016 terminou com uma dívida de US$ 319,750 bilhões e o último dado verificado (do mês de setembro) indicava US$ 338,320 bilhões.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 265,699 bilhões em janeiro, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 50,970 bilhões no fim do mês passado, segundo as estimativas do BC.

De acordo com a instituição, merecem destaques na dívida externa de longo prazo as amortizações de US$ 2 bilhões de títulos soberanos, os desembolsos de US$ 1,3 bilhão de empréstimos do setor financeiro e as amortizações de US$ 980 milhões de empréstimos de outros setores.

