Dívida externa estimada é de US$ 313,672 bi em março, diz BC

A estimativa do Banco Central para a dívida externa brasileira em março é de US$ 313,672 bilhões. O número mostra queda na comparação com a dívida externa observada em dezembro do ano passado. Segundo a instituição, o ano de 2016 terminou com uma dívida de US$ 321,297 bilhões.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 263,596 bilhões em março, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 50,077 bilhões no fim do mês passado, segundo as estimativas do BC.

De acordo com a instituição, entre os fatores que determinaram a redução da dívida na comparação com dezembro do ano passado, "destacaram-se as amortizações de US$ 2,5 bilhões, US$ 1,3 bilhão e US$ 1,1 bilhão, respectivamente, de empréstimos tomados por outros setores, títulos emitidos por empresas não financeiras, e bônus da República". Por outro lado, ainda de acordo com o BC, o estoque cresceu US$ 587 milhões devido a variações cambiais, e US$1,8 bilhão por elevação de preço dos títulos soberanos.

Sobre a dívida de curto prazo, o BC explica que a retração da dívida externa de curto prazo decorreu, principalmente, de amortizações líquidas de US$ 6,1 bilhões em empréstimos contraídos pelo setor financeiro.

