Disseminação de conhecimento e troca de experiências marcam Encontro Empresarial FAEMS – 40 anos

Informação, troca de conhecimento, aprendizado e celebração. Estes foram os pontos altos do Encontro Empresarial FAEMS – 40 anos, realizado nos dias 7 e 8 de dezembro, em Mundo Novo (MS), evento voltado ao desenvolvimento das Associações Comerciais e, neste ano, em especial, à comemoração das quatro décadas de fundação da FAEMS (Federação das Associações Empresariais de MS).

A iniciativa, que reuniu cerca de 200 pessoas, entre presidentes e executivos de entidades de MS e do Paraná, comerciantes locais e representantes do setor produtivo, oportunizou uma visão mais ampla sobre as perspectivas de crescimento econômico e alternativas para alcançar o desenvolvimento. "Agradecemos aos parceiros que acreditaram, que nos apoiaram e tornaram possível este evento e acima de tudo Às entidades e seus representantes que buscam sempre trabalhar pelo cooperativismo e pelo crescimento do comércio e da economia", reforçou o presidente da FAEMS, Alfredo Zamlutti Júnior.

A importância do Encontro Empresarial foi confirmada por meio da participação de representantes do setor produtivo, do Legislativo e do Judiciário do Estado: secretário da Semagro, Jaime Verruck; diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça; presidente da FIEMS, Sergio Longen; presidente da Famasul, Maurício Saito; superintendente do Banco do Brasil, Antônio Banhara; vice-prefeita de Mundo Novo, Rosária Lucca Andrade; presidente do TRT/MS, desembargador João de Deus Gomes de Souza e do Paraná, o secretário Estadual de Desenvolvimento, Silvio Barros; o presidente da Faciap, Marco Tadeu Barbosa e representantes dos conselhos Codecan e Codefoz.

Destacando o objetivo de realizar novas parcerias, o diretor-superintendente do Sebrae/MS, exaltou a atuação da FAEMS no Estado. "Parabenizamos a FAEMS pelas liderança forte, temos orgulho e admiramos o presidente Alfredo pelo trabalho e empenho. Sabemos que não é fácil, mas você sempre torna toda luta mais fácil porque acredita e conte sempre com nosso apoio e nossa parceria", reforçou Claudio Mendonça.

Para o superintendente do Banco do Brasil, Antônio Banhara, a escolha de Mundo Novo para o evento foi importante, pois, valoriza a região do Conesul. "Trata-se de uma região em pleno desenvolvimento, acredito que as pessoas que participaram deste evento saíram com os pensamentos absolutamente voltados para o empreendedorismo. A FAEMS está de parabéns", afirmou.

O presidente da Associação Comercial de Naviraí, Mario Nelvo – presente no evento, confirma que a iniciativa estimulou novas iniciativas empreendedoras. "A troca de experiências estimula ir mais longe e fortalece o cooperativismo. Juntos, vamos mais longe.", avalia.

Fomento à economia e ao turismo – A escolha de Mundo Novo para o evento se deu à necessidade de investimento à região do Conesul, onde, segundo o presidente da FAEMS, milhares de carretas cruzam as estradas dos municípios da região todos os anos sem deixar nada que colabore com o progresso. "Precisamos criar um polo de desenvolvimento nessa região. Por aqui passam carretas, estamos na fronteira com o Paraná e com o Paraguai, temos potencial turístico, precisamos investir, voltar os olhos para este potencial de MS", destacou Alfredo Zamlutti Júnior.

Anfitrião do encontro, o presidente da ACIMN (Associação Comercial e Industrial de Mundo Novo), Julio Lucca, destacou as potencialidades do município e agradeceu o apoio da Federação. "Ressalto que Mundo Novo é o município com maior potencial de crescimento em MS. Junto com a vizinha Guaíra, recebemos 4,5 milhões de turistas ao ano, isso em período de crise. Precisamos de atenção do Governo para crescermos mais, de investimentos para desenvolver. Agradeço a FAEMs em nome de toda população por acreditar em nós e por todo carinho e confiança", pontuou Lucca.

Participaram do encontro, associações e representantes de Aral Moreira, Amambai, Angelica, Caarapó, Cassilândia, Corumbá, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Iguatemi, Glória de Dourados, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Laguna Carapã, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas e Guaíra (PR).

A iniciativa foi realizada pela FAEMS e co-realizada pela ACIMN, com apoio do Sistema Fiems e Prefeitura de Mundo Novo e patrocínio do Sebrae/MS, Banco do Brasil, Sicredi, Famasul e Meta Certificação Digital.