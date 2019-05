Discussões comerciais entre EUA e China continuam na 6ª feira, diz Casa Branca

Em meio a crescentes tensões, Estados Unidos e China concordaram em continuar as negociações comerciais nesta sexta-feira, 10, segundo anúncio da Casa Branca divulgado na noite de quinta-feira.

"Nesta noite, o embaixador Lighthizer e o secretário Mnuchin se encontraram com o presidente Trump para discutir as negociações comerciais em andamento com a China. O embaixador e o secretário tiveram um jantar de trabalho com o vice-premiê (chinês) Liu He, e concordaram continuar as discussões amanhã", informou a Casa Branca em comunicado.

O comunicado não faz menção ao aumento de tarifas sobre mais US$ 200 bilhões em produtos chineses programado pelos EUA para entrar em vigor à 1h01 (de Brasília) desta sexta. A elevação de tarifas não afetará embarques que tenham partido da China antes do prazo, dando aos dois lados algumas semanas para possivelmente fechar um acordo comercial definitivo antes que o total impacto da medida seja sentido. Fonte: Dow Jones Newswires.