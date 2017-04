Discussão sobre parecer da Previdência será retomada nesta quarta na comissão

A discussão do parecer do deputado Arthur Maia (PPS-BA) sobre a reforma da Previdência na comissão especial foi suspensa na tarde desta terça-feira, 25, em razão do início das votações no plenário da Câmara. A discussão será retomada na manhã desta quarta-feira, 26, a partir das 9h40.

Pelo acordo feito entre governistas e oposição na semana passada, a discussão do parecer de Maia começou nesta terça-feira, 25, e deve durar até a próxima quinta-feira, 27. Com isso a votação do relatório só será possível a partir de 2 de maio, um dia após os protestos do Dia do Trabalho.

