Discussão da reforma em comissão deve ser feita em maio e junho, diz Maia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou esperar que a reforma da Previdência tenha um cronograma de discussão nos meses de maio e junho na comissão especial que discutirá a proposta. "Espero que seja construído dentro do mês de maio e do mês de junho", declarou Maia, após anunciar o deputado Marcelo Ramos (PR-AM) como presidente e o deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) como relator da medida no colegiado.

Ramos e Moreira irão montar um cronograma de discussão do texto e devem apresentar a programação aos membros da comissão no próximo dia 6, de acordo com Maia. Além disso, o tucano deve escolher sub-relatores para auxiliar na formulação do parecer.

Para Maia, o tempo de aprovação da proposta na comissão especial dependerá do governo, dos líderes partidários, do presidente da comissão e do relator da reforma no colegiado. "Não adianta fazer um texto que atenda aos membros da comissão apenas, tem que fazer um texto que já esteja dialogando com o plenário, para que tenhamos crescimento no número de votos", alertou.

O presidente da Casa avaliou que o governo precisa buscar mais 80 votos durante a discussão na comissão especial para chegar ao plenário com a certeza de que pode construir uma base de 250 deputados votando favoravelmente ao texto. Aí sim, disse Maia, poderão ser buscados os últimos votos necessários.