ECONOMIA | Sábado, 28 de Janeiro de 2017 - 09:52 Diretor-geral do Facebook no País deixa cargo Quem assume seu cargo de forma interina é o argentino Diego Dzodan, vice-presidente do Facebook para a América Latina. "Queremos agradecer ao Marcos pela contribuição e lhe desejar sorte", disse Dzodan, em comunicado.