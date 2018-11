Diretor do Senai de MS busca inovações da escola do Senai em Marília referência na área de alimentos

O diretor-regional de Senai de Mato Grosso do Sul, Rodolpho Caesar Mangialardo, acompanhado da gerente de educação do Sistema Fiems, Simone Figueiredo Cruz, visitou, nesta semana, as instalações da Escola Senai José Polizotto, localizada no município de M - Divulgação

O diretor-regional de Senai de Mato Grosso do Sul, Rodolpho Caesar Mangialardo, acompanhado da gerente de educação do Sistema Fiems, Simone Figueiredo Cruz, visitou, nesta semana, as instalações da Escola Senai José Polizotto, localizada no município de Marília (SP) e considerada referência na área da industrial de alimentos no Brasil.

Segundo Rodolpho Caesar Mangialardo, a visita teve como objetivo conhecer a metodologia da escola para desenvolver ainda mais os serviços educacionais oferecidos pelo IST Alimentos e Bebidas (Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas), em Dourados (MS).

“Foi uma troca de experiências muito positiva, porque é muito interessante vermos uma unidade em seu funcionamento normal e ao mesmo tempo impecável. É um modelo de educação muito bacana e que mostra que nós em Mato Grosso do Sul estamos no caminho certo”, afirmou Rodolpho Mangialardo.

Eleainda destacou que em reunião com o diretor Senai da região de Marília, Ronaldo Sotrate Júnior, foi discutida uma parceria para utilização dos laboratórios. “Foi sugerida a possibilidade de desenvolvermos os serviços de análise da qualidade de farinha para que eles comprem esse serviço. Ainda vamos alinhar isso da melhor forma e também estamos pensando em novas parcerias”, completou.

Na avaliação da gerente de educação do Sistema Fiems, Simone Cruz, a partir dessa visita é possível vislumbrar novas aprendizagens e inspiração para a nova gestão do Senai em Mato Grosso do Sul. “Essa equipe do Senai de São Paulo atua com indústrias que movimentam o Brasil e podemos nos apropriar das boas práticas. Com certeza teremos novas frentes de trabalho na educação e na inovação no atendimento a indústria”, finalizou.