Diretor de Geração de Energia da Eletrobras renuncia ao cargo

O diretor de Geração da Eletrobras, Carlos Eduardo Gonzalez Baldi, renunciou hoje (11) ao cargo. Em comunicado ao mercado, a Eletrobras informou que Baldi alegou razões pessoais para se desligar da função. No texto, a companhia disse ainda que manterá o mercado informado sobre a eleição de um novo diretor pelo Conselho de Administração, mas não informou quando isso vai ocorrer.

Carlos Eduardo Gonzalez Baldi assumiu o cargo em julho do ano passado, junto com outros diretores.

De acordo com a Eletrobras, Baldi é formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e foi diretor-presidente da Concessionária do VLT Carioca, da Energia Pecém e do Projeto Integrado Cuiabá, diretor de Geração e Transmissão do Grupo Neoenergia, diretor Industrial e SMS da Empresa Produtora de Energia e diretor executivo da AES Tietê. Ocupou também os cargos de chefe de departamento e de engenheiro de manutenção e operação na Light.

