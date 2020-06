Diferente das expectativas de queda, preço do combustível em MS permanece o mesmo

Vários motivos são responsáveis para o preço não ter mudado, entre eles o fato de estarmos em isolamento social - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Diferente do que estava sendo a expectativa, o preço da gasolina e diesel no Estado continuaram o mesmo valor se compararmos com o do início do mês. Vários motivos são responsáveis para o preço não ter mudado, entre eles o fato de estarmos em isolamento social.

"Devido a pandemia as pessoas não estão saindo de casa e os postos perderam uma média de 50% a 60% de vendas na Capital e no interior de MS. Para ver o consumidor ver o preço novo é necessário desabastecer todo estoque da gasolina e diesel comprado anteriormente e que foi comprado no preço anterior", explica o gerente executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes MS (Sinpetro), Edson Lazaroto, ao portal A Crítica.

No início de maio a expectativa era de que o preço da gasolina fosse a R$ 3,912 em média no Estado, porém o consumidor viu a R$ 3,934 nas bombas. Os dados são da pesquisa da Agência Nacional de Combustíveis (ANP). O menor valor encontrado no Estado na pesquisa da ANP desta semana ficou em R$ 3,749 e o maior a R$ 4,50.

Em Campo Grande a cotação média era de R$ 3,820 no início de maio fechou em R$ 3,855 no dia 30. O valor mínimo fechou em R$ 3,749 e o maior a R$ 3,987.

“O mercado é livre desde 2002. Não existe um tabelamento para preço, cada um dentro de suas estruturas estabelece o seu preço. Tem os postos bandeirados como Shell e Petrobrás que mantém o valor padronizado devido a um plano que eles oferecem. O cliente pode optar em qual vai abastecer”, explica. Ele informa que os valores estão em R$ 3,79, R$ 3,84 ou R$ 3,95.