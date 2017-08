Dieese aponta alta de 0,13% no custo de vida em São Paulo

Vitória (ES) - Supermercados lotados com filas nos caixas e na entrada funcionam com horário reduzido (Tânia Rêgo/Agência Brasil) / Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Índice do Custo de Vida (ICV) na cidade de São Paulo aumentou 0,13% em julho na comparação com junho, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Nos últimos 12 meses, a taxa subiu 2,09% e, nos primeiros sete meses do ano, 0,92%.

Dos dez grupos pesquisados, quatro apresentaram avanços de preços. Os que influenciaram mais a elevação do ICV foram habitação (0,95%) e alimentação (0,12%). Entre os gastos em habitação que mais pressionaram o orçamento doméstico estão a conta de luz com alta de 6,15% e o gás de cozinha, 1,66%.

Em relação aos alimentos, a inflação foi constatada no consumo fora de casa (0,78%) e nos itens carne industrializada (0,62%), legumes (18,16%), hortaliças (3,33%) e frutas (2,20%). Em movimento oposto tiveram baixa a carne bovina (-1,18%), a suína (-2,54%), grãos (-1,91%); aves e ovos (-3,18%) e raízes e tubérculos (-4,02%).

