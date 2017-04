Diagnóstico atual do Planalto é de baixa adesão aos protestos

A avaliação no Palácio do Planalto na manhã desta sexta-feira, 28, é de que a adesão à greve geral contra as reformas está sendo baixa e, por isso mesmo, auxiliares do presidente Michel Temer afirmam que a ideia inicial de escalar o ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco, para fazer um balanço do dia de manifestação está perdendo força. Pela manhã, o governo deixou sob responsabilidade do ministro da Justiça, Osmar Serraglio, as primeiras falas sobre o tema.

O presidente chegou ao Planalto às 10 horas e conversou com Moreira sobre a situação desta sexta-feira. Depois reuniu-se com o ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, e recebeu a ministra da Advocacia-Geral da União, Grace Mendonça.

Temer vai gravar nesta sexta um vídeo para circular apenas nas redes sociais com uma mensagem pelo Dia do Trabalho (1º). A ideia do presidente, que evitará a cadeia nacional de rádio e TV, é fazer uma defesa das reformas trabalhistas e previdenciária.

Segundo fontes, o vídeo vai repetir formatos que vêm sendo utilizados por Temer, com uma mensagem "curta e direto ao ponto".

