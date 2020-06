Dia sem Imposto tem de bebidas a produtos alimentícios oferecidos com menor preço na Capital

Ação mostra peso do imposto em produtos - Foto: Agência Brasil

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, em parceria com a FCDL MS – Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul, realiza hoje na Capital e em Dourados 0 DLI – Dia Livre de Imposto, uma ação de conscientização sobre as altas taxas tributárias cobradas em todo o Brasil.

O DLI, que é encabeçado pelo Sistema CNDL, visa mostrar o alto valor da tributação cobrada sob produtos e serviços, dificultando o desenvolvimento do empreendedorismo em todo o país.

Na Capital, os consumidores poderão encontrar produtos sem impostos e com menores preços. Um destes estabalecimentos é a conveniência Cerv Já, que fica na Av. Afonso Pena, 3.799, o consumidor poderá comprar sem impostos cerveja Skol e coca-cola lata, ambas palito.

Na Rede de Supermercados Nunes (Avenida Günter Hans, 165 – Guanandi; Rua Francisco Antônio de Souza, 866 – Porta Caiobá; Avenida Júlio de Castilho, 5249 – Jardim Aeroporto; Avenida Euler de Azevedo, 3440 – São Francisco), estarão sem impostos o arroz Tio Lautério 5kg, o açúcar Cristal Casa Verde 2kg, a farinha de trigo Primor 1kg e o biscoito Rancheiro 800g.

Na Pistache, que fica rua Sebastião Lima, 944, 50kg de castanha do Pará e 50kg de castanha de caju estarão sem os impostos.

A lavanderia Wash Lave retirou o imposto do serviço de lavagem de edredon, tanto casal, quanto solteiro, ficando no valor de R$ 20,00. A empresa fica na Marechal Rondon, 2.430 – Z.

Dourados

Em Dourados, a DLI será realizada em uma ação com o Posto Falleiros, que venderá 5 mil litros de gasolina sem impostos, sendo 20 litros por carro.

Para a presidente da FCDL MS, Inês Conceição Santiago, a participação de Dourados na DLI é de suma importância. “É a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul e, assim como na Capital, os empresários sofrem com tantos tributos. Valores altos da carga tributária, que dificultam o crescimento e o desenvolvimentos de todos os setores”.

O presidente da CDL Dourados, Giovani Dal Molin, destacou que todas as medidas preventivas referentes ao período de pandemia foram adotadas para que fosse possível a realização deste dia de conscientização. “As pessoas ficarão em seus veículos, de forma organizada, sempre usando as máscaras e seguindo todas as orientações que evitam o contágio do COVID-19. Isso foi uma grande preocupação para nossa Federação, que tem orientado os associados e parceiros”.

Além de Dourados, as ações do DLI também serão realizadas na capital, com a participação de empórios, rede de supermercado, conveniências, entre outros.



O posto Faleiros fica na Av. Marcelino Pires, 2.181, esquina com a Rayel Bonfaker