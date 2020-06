Dia sem imposto tem cerveja, lavagem de roupas e comidas com preço reduzido em Campo Grande

Diversos estabelecimentos comerciais de Campo Grande estão participando do Dia Sem Impostos e com descontos em vários produtos, como forma de conscientizar sobre as taxas tributárias cobradas no Brasil.

A conveniência Cerv Já, da Avenida Afonso Pena, no centro da cidade, oferece desconto na cerveja skol e coca-cola, ambas palito.

A cerveja que normalmente custa R$ 3,50, é vendida hoje por R$ 1,39. Já a coca-cola, vendida para os clientes por R$ 2, sai por R$ 1,16.

Além disso, a Rede de Supermercados Nunes (Avenida Günter Hans, 165 – Guanandi; Rua Francisco Antônio de Souza, 866 – Porta Caiobá; Avenida Júlio de Castilho, 5249 – Jardim Aeroporto; Avenida Euler de Azevedo, 3440 – São Francisco), oferecem arroz Tio Lautério 5kg, o açúcar Cristal Casa Verde 2kg, a farinha de trigo Primor 1kg e o biscoito Rancheiro 800g, sem imposto.

Na Pistache, que fica rua Sebastião Lima, 944, 50kg de castanha do Pará e 50kg de castanha de caju estarão sem os impostos.

A lavanderia Wash Lave retirou o imposto do serviço de lavagem de edredon, tanto casal, quanto solteiro, que hoje custa R$ 20,00. A empresa fica na Marechal Rondon, 2.430.

O Dia de conscientização é realizado pela DLI (Dia Livre de Imposto), que em Mato Grosso do Sul será realizado pela FCDL MS – Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, com o apoio das CDLs de Campo Grande e Dourados.

De acordo com a presidente da FCDL MS, Inês Conceição Santiago, o DLI é um importante movimento de conscientização. A presidente destacou que mesmo neste período de pandemia as tributações estão sufocando os empresários. “São tributos altíssimos que oneram o crescimento das empresas e em muitos casos têm matado a empresa, antes mesmo do seu primeiro aniversário”.