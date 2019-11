Dia F traz descontos especiais neste sábado até meia noite

O Dia F vale para todas as sete lojas da rede em Campo Grande - Foto: Divulgação

Tradicionalmente, o Fort Atacadista realiza, todos os meses, sempre no primeiro sábado do mês, o Dia F, com descontos, ações exclusivas e horário diferenciado: as lojas abrem às 6h e fecham à meia noite. Em novembro, o dia F acontece neste sábado, dia 2, data de feriado nacional.

A coordenadora de marketing regional MS do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte, explica que as promoções da data tem como objetivo colaborar na compra mensal da família ou reforçar o estoque dos empresários do comércio. "É uma forma de trazer vantagens ainda maiores que as ofertadas diariamente. Como temos uma negociação de grandes volumes com fabricantes nacionais e um mix de produtos com preços competitivos, proporcionamos mais economia para o consumidor, sejam clientes profissionais do mercado de alimentação, como donos de restaurantes, bares, lanchonetes e mercados, como também os consumidores finais", diz.

O Dia F vale para todas as sete lojas da rede em Campo Grande. Em todas as unidades, os clientes têm, no setor de frutas, legumes e verduras produtos frescos e selecionados. Em duas lojas, o cliente encontra as promoções também do Açougue Carne Fresca, setor com mais de 40 opções de cortes, uma exclusividade das unidades do Parati e do Fort Atacadista do Coronel Antonino.

Outro benefício que o Fort oferece é o pagamento facilitado através do Vuon Card, um cartão exclusivo aos clientes que traz a possibilidade de pagamento em até 40 dias, parcelamento das compras em até três vezes e itens do bazar com parcelamento em até 10 vezes sem juros.

As unidades do Fort Atacadista abrem às 6h e segue até 24h. Confira os endereços:

Loja 89 - Parati

Rua da Divisão, 1208

Loja 78 - Tiradentes

R. Antônio Bicudo, 112 - Jardim São Lourenço.

Loja 170 - Coronel Antonino

R. São Borja, 586 - Vila Rica

Loja 76 - Getúlio Vargas

Av. Pres. Vargas, 1336 - Papa João Paulo II

Loja 77 - Shopping Norte Sul Plaza

Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300

Loja 180 - Guanandi

Av. Pres. Ernesto Geisel, 501 - Jardim Jacy

Loja 100 - Moreninhas

Av. Gury Marques, 4855.