Dia do Consumidor deve registrar alta de 10% nas vendas do e-commerce, diz Ebit

Celebrado no dia 14 de março, o Dia do Consumidor virou uma data de promoções no comércio eletrônico e deve gerar um crescimento de vendas de 10% este ano na comparação com o mesmo período de 2017. A previsão da Ebit, empresa especializada em informações do setor, é que o faturamento atinja R$ 223 milhões.

O aumento nas vendas deverá ser impulsionado pela previsão de número de pedidos: a expectativa é que sejam 479 mil ordens de compra este ano, ante 421 mil de 2017. Já o tíquete médio das compras deve cair, saindo de R$ 480 no ano passado para R$ 466.

Entre as categorias mais desejadas pelo consumidor, segundo o estudo, estão os eletrônicos, com 8% de intenção de compra. Em seguida, aparecem telefonia e celulares e cosméticos, perfumaria e cuidados pessoais.