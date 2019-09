Dia das Crianças deve movimentar cerca de R$ 132 milhões na economia de MS

Os filhos são os presenteados principais, mas houve um aumento de 14% no número de sobrinhos que serão presenteados - Foto: Agência Brasil

O Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, trará um retorno positivo para o comércio de Mato Grosso do Sul. A expectativa é que a data movimente R$ 131,93 milhões na economia do estado, com R$ 97,18 milhões para as compras dos presentes e R$ 34,74 milhões gastos em comemorações. Os dados são do levantamento do Sebrae/MS e do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio/MS divulgado nesta segunda-feira (30).



Conforme a pesquisa, a movimentação financeira aumentou em 1,34% em comparação a 2018. O estudo mostra que a situação econômico financeira está melhor para 31% dos entrevistados e que os pais gastarão mais nos valores dos presentes em 2019. Além disso, mais crianças deverão ser presenteadas neste ano. Os filhos são os presenteados principais, mas houve um aumento de 14% no número de sobrinhos que serão presenteados.



A maioria dos consumidores (81%) pretende realizar o pagamento à vista. As lojas do Centro seguem como as prediletas para a maioria (69%) dos que vão presentear. Entretanto, cresceu o interesse em compras em shoppings e na fronteira do estado com o Paraguai.



“É um bom momento para os empresários garantirem o capital de giro da empresa e se prepararem para as compras de final de ano, também é importante negociar com os fornecedores, ganhando prazos maiores para o pagamento das compras e fazer a venda à vista, capitalizando a empresa”, orienta a analista técnica e economista do Sebrae/MS, Vanessa Schmidt.



Como garantir vendas

Para conseguir boas vendas, a pesquisa aponta que o destaque é o próprio produto (33%), visto que esse será o principal elemento levado em consideração no momento da compra, seguido pelo preço (29%) e atendimento (22%).



Para a analista do Sebrae/MS, Vanessa Schmidt, os empresários devem ser atentar à comunicação eficaz com os pais e adultos que forem presentear, além das promoções e descontos especiais para as compras à vista. “A comunicação pode estimular as memórias afetivas tanto dos pais quanto das crianças, criando um mundo de fantasia que cative os clientes na hora da tomada de decisão da compra e também na preparação de ambientes especiais para as comemorações, em que pais e filhos possam desfrutar do momento de forma divertida e marcante”, finaliza.