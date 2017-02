Desonerações em janeiro somam R$ 7,567 bilhões, diz Receita

As desonerações concedidas pelo governo resultaram em uma renúncia fiscal de R$ 7,567 bilhões em janeiro deste ano, conforme a Receita Federal. No mesmo mês do ano passado, as desonerações haviam atingido R$ 7,504 bilhões.

Só a desoneração da folha de pagamentos custou aos cofres federais R$ 1,211 bilhão em janeiro. A redução das desonerações é uma das apostas da equipe econômica para elevar a arrecadação sem precisar aumentar tributos.

Por outro lado, o governo arrecadou em janeiro R$ 1,226 bilhão com os programas de parcelamento de tributos, conhecidos como Refis. O valor inclui os parcelamentos autorizados por lei no ano passado e em diversos programas de anos anteriores.

