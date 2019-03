Desemprego no Reino Unido cai para menor nível desde 1975

A taxa de desemprego do Reino Unido caiu para 3,9% nos três meses até janeiro, de 4% no trimestre até dezembro, atingindo o menor nível desde 1975, segundo dados publicados hoje pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês). O resultado surpreendeu analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam manutenção da taxa em 4%.

A pesquisa do ONS também mostrou que os salários no Reino Unido, excluindo-se o pagamento de bônus, avançaram 3,4% na comparação anual do trimestre até janeiro, como se previa. Fonte: Dow Jones Newswires.