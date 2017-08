Desempenho do IBC-Br no 1º semestre é o melhor desde 2014, afirma Banco Central

O desempenho do Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) no primeiro semestre deste ano, quando recuou 0,11% na série sem ajuste sazonal, foi o melhor desde o primeiro semestre de 2014, quando havia avançado 0,67%. Os números do indicador foram divulgados nesta quinta-feira, 17, pelo BC.

Média móvel

Após recuar 0,22% em maio, a média móvel trimestral do IBC-Br avançou 0,10% em junho, na série com ajuste sazonal.

A média móvel do IBC-Br costuma ser usada como indicativo de tendências para o índice. Neste caso de junho, o porcentual reflete a comparação entre o trimestre encerrado em junho e o trimestre encerrado em maio.

Nesta série com ajuste sazonal, a média móvel trimestral do IBC-Br vinha registrando avanços no início do ano: +0,14% em janeiro, +0,59% em fevereiro, +0,49% em março e +0,37% em abril. Em maio, porém, houve recuo de 0,22%, interrompendo a sequência positiva. Agora, em junho, a média móvel voltou para o terreno positivo, com alta de 0,10%.

No caso da série sem ajuste sazonal, a média móvel trimestral do IBC-Br teve resultado negativo de 1,72% em junho.

Conhecido como prévia do BC para o PIB, o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. A previsão oficial do BC para a atividade doméstica deste ano é de avanço de 0,50%.

