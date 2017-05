Desembolsos do BNDES caem 15% e somam R$ 21,4 bi no 1º quadrimestre

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) totalizou R$ 21,4 bilhões em desembolsos nos primeiros quatro meses do ano. O resultado significa uma queda de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. "Os desembolsos do BNDES ainda refletem o quadro recessivo dos últimos anos", avaliou o bando de fomento, em nota.

Apenas no mês de abril, o BNDES desembolsou R$ 6,3 bilhões, um recuo de 11% em relação ao mesmo mês de 2016.

De acordo com o banco de fomento, apesar da retração, há uma redução no ritmo de queda dos desembolsos desde o segundo semestre do ano passado. O BNDES lembra que as liberações caíram 42% na primeira metade de 2016 ante o mesmo período do ano anterior. O segundo semestre foi de retração mais amena, de 28%, também em relação ao mesmo período de 2015.

A queda dos desembolsos no primeiro quadrimestre de 2017 foi concentrada nas regiões Sul (-31%) e Sudeste (-27%). No Centro-Oeste, Norte e Nordeste houve elevação: 36%, 32% e 14%, respectivamente.

"É importante observar que os desembolsos são um retrato do passado, uma vez que a tramitação dos pedidos de financiamento direto ao BNDES, apresentados como consultas, pode levar mais de um ano nas fases de enquadramento, aprovação e contratação até se converterem em desembolso", justificou o BNDES, na nota oficial.

