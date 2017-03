Desembolsos do BNDES caem 11,7% e somam R$ 5,3 bilhões em fevereiro

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desembolsou R$ 5,3 bilhões em fevereiro deste ano, 11,7% menos que no mesmo mês do ano passado (R$ 6 bilhões). A liberação de crédito no bimestre foi de R$ 10 bilhões, queda de 16% comparado a igual período de 2016, um "reflexo do quadro econômico brasileiro de baixo investimento", afirmou o banco em comunicado oficial.

Em 12 meses, foram desembolsados R$ 86,4 bilhões, recuo de 33%. As consultas alcançaram R$ 4,428 bilhões no mês passado.

A queda do desembolso no bimestre foi mais concentrada na indústria, que recebeu R$ 1,8 bilhão, recuo de 47% ante igual período de 2016. O setor industrial ficou com 18,7% do total emprestado pelo BNDES no início deste ano. Segundo o comunicado, "a capacidade ociosa da indústria ainda não estimula a tomada de crédito para investimentos no setor". Para o ano, porém, "a expectativa é de recuperação da demanda por recurso do BNDES em uma conjuntura econômica mais favorável".

Na análise por porte de empresa, o recuo dos desembolsos do BNDES no bimestre foi mais forte entre as grandes companhias, que registraram queda de 19% na comparação anual. As médias empresas tiveram alta de 29%. Enquanto a liberação de crédito ao segmento de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) caiu 10%, "por causa da retração mais aguda entre as microempresas, uma vez que as liberações para pequenas ficaram estáveis".

Apesar de ressaltar o fraco desempenho do setor industrial, o BNDES informa que há sinais de melhora. A aprovação de financiamento para o segmento de máquinas e equipamentos, em uma fase prévia ao desembolso, subiu 35% no bimestre, ante igual período de 2016. Já o volume de consultas da indústria - primeira etapa do processo de obtenção de crédito - aumentou 64% na mesma base de comparação.

"Indicadores apontam para a retomada da demanda por crédito do BNDES para investimentos com recuperação gradual da economia", traz o comunicado. Segundo o banco, há "redução do ritmo de queda" do desembolso desde o segundo semestre de 2016. No primeiro semestre do ano passado, a retração em relação a igual período do ano anterior foi de 42%. No segundo semestre, de 28%. "Em 2017, a retração de 16% no primeiro bimestre seguiu a tendência, sempre em relação ao mesmo período do ano anterior", informou.

Setores

Entre os setores mais financiados, o destaque foi o agropecuário, que recebeu R$ 2,337 bilhões no bimestre, alta de 11% na comparação com o período de janeiro a fevereiro de 2016. "Em meio a uma safra recorde, o setor respondeu por 23,3% das liberações do BNDES no período, refletindo diversos programas agrícolas do governo federal", informou o banco.

Dos R$ 10 bilhões liberados em janeiro e fevereiro, R$ 3,4 bilhões, foram para o setor de infraestrutura, recuo de 10% em relação ao primeiro bimestre de 2016. Três subsetores de infraestrutura, porém registraram alta: telecomunicações (270%), transporte ferroviários (85%) e energia elétrica (48%). Comércio e serviços ficou com pouco mais de 24% do total desembolsado, R$ 2,4 bilhões, queda de 1%.

O BNDES destacou que dentro da linha criada para viabilizar capital de giro em um cenário recessivo, o Progeren, foram desembolsados R$ 1,25 bilhão, quase a metade do valor registrado em todo o ano passado, R$ 2,7 bilhões. Em 12 meses, o desembolso foi de R$ 3,6 bilhões. "Diante da necessidade de seguir atuando para preservar as atividades e os empregos em empresas com dificuldade de acesso a crédito de curto prazo, o BNDES ampliou o Progeren em janeiro deste ano. A linha passou a ser oferecida também na modalidade direta, sem intermediação de agentes financeiros", informou.

