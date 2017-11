Desembolso do BNDES para Inovação e economia verde despenca em outubro

Os financiamentos para Inovação pelo BNDES continuaram em queda em outubro, segundo o boletim divulgado pelo banco nesta quarta-feira, 22, registrando desembolso de R$ 1,7 bilhão de janeiro a outubro, 32% a menos do que há um ano. Nos últimos 12 meses, a queda foi de 48%, para R$ 2,8 bilhões.

Os recursos destinados à economia verde também têm sido menos procurados, com queda de 6% no ano até outubro em relação a 2016, totalizando R$ 10,2 bilhões. Nos últimos 12 meses, a linha financiou R$ 13,9 bilhões, queda de 28% comparada com o mesmo período de 2016.

Porte das empresas

O desembolso para grandes empresas pelo BNDES caiu 33% de janeiro a outubro, em relação ao mesmo período do ano passado, para R$ 31,5 bilhões, enquanto as médias empresas tiveram crescimento de 91% na mesma comparação, para R$ 9,8 bilhões.

Já as micro empresas receberam 31% a menos de recursos do banco nos primeiros nove meses do ano em relação a 2016, ou R$ 7,6 bilhões.

No total, o BNDES desembolsou de janeiro a outubro R$ 55,1 bilhões, queda de 20% em relação ao mesmo período do ano passado.