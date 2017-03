Desafio Universitário Empreendedor revela campeões de MS neste fim de semana

Neste fim de semana, acadêmicos de Mato Grosso do Sul participam da semifinal do Desafio Universitário Empreendedor, iniciativa do Sebrae realizada em todo o território nacional para estimular o empreendedorismo entre estudantes universitários. O evento acontece simultaneamente em todos os estados da federação.

Em MS, a decisão estadual começa às 13h30 desta sexta-feira (17), na sede do Sebrae na Capital, e termina no domingo, 19 de março, quando a partir das 15 horas serão conhecidos os vencedores, que levam para casa troféu e smartphone. Os quatro melhores colocados formarão a equipe do estado que estará presente na grande final, de 07 a 12 de abril, em Brasília, cuja premiação é de R$ 20 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil, respectivamente, para as três primeiras colocadas (valor concedido a cada integrante dos grupos).

Ao todo, 22 estudantes de cinco universidades (Estácio de Sá, FIPAR, FSST, UFGD e UFMS) e sete municípios (Anastácio, Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ladário e Paranaíba) concorrem à etapa sul-mato-grossense. Também serão reconhecidos o trabalho da universidade com o maior número de inscritos e o professor mais indicado pelos participantes da disputa.

Durante os três dias em Campo Grande, os alunos trabalharão individualmente e em grupos para transformar suas ideias em modelos palpáveis para a criação de empresas. Dentre as atividades que contarão pontos para cada competidor estão: jogo empreendedor; análise das características do comportamento empreendedor; elaboração do Canvas e apresentação de pitches; além de dinâmicas sobre empreendedorismo e negócios sociais; modelagem de negócios e empreendedorismo corporativo.

“Queremos que eles adquiram atitudes empreendedoras e reflitam sobre os desafios do mercado e da vida, desenvolvendo e aprimorando habilidades para aplicarem tanto na vida pessoal, quanto na rotina do próprio negócio ou na empresa em que trabalham”, afirma Patrícia Pereira, analista técnica do Sebrae/MS e gestora estadual do Desafio Universitário Empreendedor.

