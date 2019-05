Deputados rechaçaram declaração de Paulinho sobre reforma, diz Major Vitor Hugo

O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), disse nesta sexta-feira, 3, ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real ao Grupo Estado) que os líderes dos partidos de centro já rechaçaram as declarações do deputado Paulo Pereira da Silva (Solidariedade-SP), o Paulinho da Força. No feriado de 1º de maio, Paulinho disse que os partidos de Centrão discutem apoiar uma economia menor na reforma da previdência para que Bolsonaro não seja reeleito. "Ele colocou mal (sobre a reforma) e expressou algo que decepciona a população", afirmou o líder.

Vitor Hugo lembrou que o governo, quando apresentou a proposta da reforma da previdência, começou defendendo uma economia de R$ 1,2 trilhão com a reforma em 10 anos. "Vamos ver o que o Congresso fará", disse, destacando que o parlamento é soberano.

Para o líder, o engajamento dos governadores agora é o grande dilema na reforma da previdência.

"Se os governadores se engajarem para a reforma abranger os Estados, é ótimo. Seria ruim os governadores fazerem oposição silenciosa e depois colherem louros", disse o parlamentar, acrescentando acreditar que fazer oposição silenciosa não é o que os governadores querem.