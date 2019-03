Deputados do PT e PDT apoiam pedidos de convocação de Guedes

Ministro da Economia, Paulo Guedes - Foto: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Deputados do PT e do PDT na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) manifestam apoio aos líderes da oposição, Alessandro Molon (PSB-RJ), e da minoria, Jandira Feghali (PcdoB-RJ), no pedido de convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes. O argumento é que o ministro desrespeitou o Parlamento ao adiar a vinda à CCJ para falar sobre a reforma da Previdência.

Uma convocação obriga o ministro a comparecer à comissão, sob pena de ser enquadrado em crime de responsabilidade.

Os parlamentares querem que o presidente da CCJ, deputado Felipe Francischini (PSL-PR), encerre a audiência pública e convoque uma sessão extraordinária para votação do requerimento de convocação. A oposição já havia feito esse pedido, que foi convertido em convite por um acordo com o governo, agora desfeito com o adiamento da vinda do ministro, segundo a oposição.

O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, está no plenário da CCJ e se colocou à disposição para falar aos parlamentares. Mas a oposição diz que "não aceita substituto".