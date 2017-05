Deputados cobram acesso da população à votação de destaques da comissão

Os parlamentares da oposição cobram do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o acesso da população para assistirem à votação da proposta de reforma da Previdência. A crítica maior é de que a Câmara foi isolada do povo.

Com o debate em torno da segurança da Casa, os parlamentares oposicionistas estão conseguindo retardar o início da votação na comissão Especial da Câmara que analisa a reforma dos destaques apresentados ao relatório do deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA).

O deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) disse que a Câmara caminha para o "precipício" com a tentativa das lideranças do governo de isolamento da Casa e impedimento dos brasileiros de entrarem no prédio. Segundo ele, as galerias do Congresso foram feitas para o povo se manifestar.

Os líderes da oposição pedem o a suspensão da sessão de votação dos destaques. "Essa é Casa do povo. Isso é ridículo", disse o deputado Assis Carvalho (PT-PI).

