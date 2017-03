Deputado diz que plano de infraestrutura de Trump não prevê só dinheiro público

O plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de investir US$ 1 trilhão em infraestrutura deve incluir projetos privados como oleodutos que não envolvem dinheiro federal, segundo um importante deputado republicano, Bill Shuster, presidente do Comitê de Transportes e Infraestrutura da Câmara dos Representantes.

Trump diz que pretende buscar US$ 1 trilhão em fundos privados e públicos para melhorar a infraestrutura nos EUA e para gerar empregos. Ele não deu, porém, detalhes sobre de onde o dinheiro virá ou quando dele virá dos cofres públicos. O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, e outros líderes republicanos têm indicado que não querem elevar substancialmente o déficit federal.

"Não será US$ 1 trilhão saindo de Washington, D.C.", disse Shuster. Fonte: Associated Press.

