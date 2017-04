Deputado Chico Alencar participa de manifestação de 3 mil pessoas na Esplanada

O deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) participa da manifestação em Brasília nesta sexta-feira, 28, a favor da greve geral, que reúne cerca de três mil manifestantes da Esplanada dos Ministérios, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Chico afirmou que decidiu permanecer na capital federal, e não voltar ao seu Estado, como a maioria dos parlamentares, para não "desconhecer" a paralisação dos aeroviários.

Para Chico, as manifestações que ocorrem em todo o Brasil não tem impacto direto na disposição do governo Michel Temer de dar sequência às reformas trabalhista e previdenciária, mas influenciará o posicionamento de deputados e senadores nas votações das propostas.

"Como o Fernando Henrique Cardoso disse, o governo é uma pinguela. Então, no governo as manifestações não tem nenhum impacto, ele vai ficar ali no seu canto, acuado, acossado, fragilizado, disposto a cumprir a travessia para 2018. No Congresso é diferente, deputados e senadores só pensam no mandato futuro, na reeleição, e eles estão com medo", avaliou.

Chico também considera que a reforma trabalhista, aprovada esta semana, enfrentará forte resistência no Senado. Para ele, a situação da reforma da Previdência é ainda pior.

"Estão com medo da reforma da Previdência até na comissão. A reforma trabalhista não teve número de votos que governo esperava no plenário da Câmara. Temer tirou ministros de suas funções e nem assim o governo chegou a 300 votos favoráveis, então não tem número para mudar a Constituição. Os governistas estão temerosos e essa manifestação os assusta ainda mais", declarou o deputado.

Veja Também

Comentários