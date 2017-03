Deputada destina 900 mil reais a cidade do interior

A deputada federal Tereza Cristina (PSB) esteve na sexta-feira (17), em São Gabriel do Oeste, onde anunciou a destinação de emenda no valor de aproximadamente R$ 900 mil para auxiliar em obras de abastecimento de água para os Assentamentos Itaqui e Patativa do Assaré. Acompanhada dos vereadores da Câmara Municipal e do prefeito Jeferson Tomazoni, a deputada também fez a entrega de uma patrulha mecanizada, no valor de R$ 160.805,00.

Representando a Câmara Municipal, estavam os vereadores Marcos Paz, Rose Pires e Vagner Trindade, além do presidente da Casa de Leis, vereador Valdecir Malacarne. Em reunião no gabinete do prefeito, conversaram com a deputada sobre as necessidades dos assentados, além de outros assuntos, como por exemplo, a proposta de Reforma da Previdência apresentada pelo Governo Federal.

Em seguida, fizeram a entrega da patrulha mecanizada que será destinada para a Funpesg (Fundação Educacional de Apoio a Pesquisa e ao Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste) e depois seguiram para o assentamento Itaqui, onde se reuniram com famílias que moram na região. Segundo o prefeito, o veículo será utilizado para o atendimento dos pequenos produtores.

No assentamento Itaqui, a deputada anunciou liberação de cerca de R$ 900 mil para as obras de abastecimento de água. Segundo ela, os recursos são provenientes do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e a sinalização de depósito, na conta da prefeitura, já estava marcado a sexta-feira (17).

O presidente da Câmara Municipal salientou que a luta para realização de obras para melhorias dos assentamentos dura alguns anos. "Estes recursos são fundamentais para realização destas obras e vão assegurar melhor qualidade de vida às famílias que vivem aqui. Todos sabem da nossa luta para melhorar as condições de trabalho e a produção da agricultura familiar.

Agradecemos a contribuição da deputada e reiteramos nosso compromisso com os pequenos produtores. A Câmara e os vereadores estão abertos para ajudar com o que for possível", disse Valdecir. Rose Pires, Vagner Trindade e Marcos Paz também se colocaram à disposição.

Os parlamentares ainda ouviram as principais demandas dos assentados, bem como as ações desenvolvidas pela prefeitura, como melhorias nas estrada e no transporte. Segundo Jeferson Tomazoni, a administração também vai ajudar com incentivos para produção, como descontos para aluguéis de tratores, por exemplo. Transporte escolar, atendimento de saúde e uso de maquinários no atendimento dos assentados também foram discutidos.

A deputada Tereza Cristina destinou, através de emendas feitas em 2015, mais de R$ 410 mil para São Gabriel do Oeste. Segundo a assessoria da deputada, foram investidos cerca de R$ 160 mil para compra do trator e cerca de 249 para ampliação de uma UBS (Unidade Básica de Saúde).

Outras demandas - Durante a visita da deputada, os parlamentares apresentaram novas solicitações . Marcos Paz, por exemplo, entregou relatório final da audiência pública "Em Favor dos Trabalhadores e Contra a Reforma da Previdência", com assinaturas e pedido de posicionamento contrário à aprovação da proposta do Governo Federal. Vagner Trindade entregou ofício, solicitando a indicação de uma Emenda, para realização de drenagem de águas fluviais e pavimentação asfáltica nos bairros Primo Mafissoni e Primavera.

