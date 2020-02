Depois de uma semana de suspiro, carne bovina voltou a recuar no varejo

Da Redação, com informações da Scot Consultoria

Cotações da carne recuaram 1,0%, na média de todos os cortes - Reprodução

Em São Paulo, o mercado varejista vinha caindo desde o começo do ano, passou por um período de recuperação nas cotações e na última semana de janeiro voltou à trajetória de queda.



Na comparação semanal, na praça paulista, as cotações da carne recuaram 1,0%, na média de todos os cortes monitorados pela Scot Consultoria. O menor poder de compra da população nos últimos dias do mês prejudica o escoamento dos cortes.