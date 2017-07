Depois de abrir em queda, Ibovespa passa a subir em meio à recuperação de preços

O Ibovespa abriu em leve queda nesta sexta-feira, 21, dia de influência externa negativa. Pouco depois, passou a subir em meio à uma recuperação de preços. Por acumular uma queda na semana e marcar menos de 65 mil pontos, não era de se descartar uma virada nos preços a despeito da depreciação do petróleo, dos índices acionários futuros em NY e das bolsas na Europa. A virada repete o vaivém observado em outros pregões da semana.

Às 10h25 desta sexta, o Ibovespa subia 0,27% aos 65.114 pontos. Na mínima, marcara 64.812 pontos em queda de 0,19%.

No continente europeu, pegou mal o suposto cartel entre montadoras. O setor automotivo europeu opera em forte queda na manhã desta sexta-feira, após Der Spiegel noticiar que o escritório de cartéis da Alemanha está investigando a Volkswagen e a Daimler por um encontro entre as montadoras na década de 1990 para discutir preços, tecnologia e fornecedores.

A agenda macroeconômica no exterior é fraca e, no Brasil, o dado mais importante é a divulgação do Relatório de Avaliação de Receitas (às 11h) e Despesas Primárias do 3º bimestre e a nota do setor exterior do Banco Central (às 10h30).

