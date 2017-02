Depois de abrir em queda, Bovespa vira e sobe acima dos 68 mil pontos

A Bovespa abriu em queda nesta quinta-feira, 16, afastando-se do patamar dos 68 mil pontos, mas, minutos depois, virou e passou a subir. A abertura negativa não estanca a tendência de valorização dos ativos domésticos, na avaliação do analista da Clear Corretora Raphael Figueredo. O especialista em mercado de ações argumenta que o início dos negócios sinaliza apenas que o "sentimento de euforia está mais contido" nesta quinta-feira, ainda que os fatores para a alta sigam firmes.

Entre esses elementos, Figueredo citou o fluxo de entrada de recursos estrangeiros e o andamento da discussão de temas importantes em Brasília, como as reformas trabalhista e previdenciária. O analista cita o caso da ON do Banco do Brasil, que divulgou balanço pela manhã. A ação abriu em forte queda mas, depois, passou a exibir sinal positivo.

Assim como na Bolsa, os mercados de câmbio e juros futuros experimentaram nesta quinta instabilidade e alternância de sentido. A tendência segue sendo de valorização do real ante o dólar e de queda ou estabilidade das taxas, dada a confirmação de queda da atividade em 2016 pelo Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), principal dado da agenda macroeconômica doméstica do dia.

Às 10h37, o Ibovespa avançava aos 68.115 pontos (+0,21%).

As ações ON da Smiles lideram as altas do Ibovespa, com avanço de 2,15%, a R$ 57,59, perto do horário acima. Em relatório divulgado nesta quinta, o Credit Suisse elevou a recomendação para Smiles para outperform (desempenho acima da média do mercado), de neutro, em função do resultado positivo do quarto trimestre de 2016, com lucro líquido de R$ 161,6 milhões, alta de 43,9% frente ao reportado nos últimos três meses de 2015. O banco também destacou o atrativo dividend yield, relação do indicador dos dividendos pagos pela empresa e a cotação atual da ação, de 9%.

