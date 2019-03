Depois de 27 anos, Raul Calfat deixa o grupo Votorantim

Após 27 anos no grupo Votorantim, Raul Calfat vai deixar, no fim de abril, a presidência do conselho de administração do conglomerado, que pertence à família Ermírio de Moraes. O executivo Eduardo Mazzilli de Vassimon, que estava no comando do Itaú BBA até o fim do ano passado, assumirá o posto.

Braço direito dos Ermírio de Moraes, Calfat já estava negociando sua saída com os acionistas nos últimos meses. A sucessão foi oficializada nessa terça-feira, 26, após a reunião do conselho de administração da companhia.

O processo de transição ocorrerá nas próximas semanas - Vassimon assumirá a presidência do conselho a partir do dia 1º de maio.

Trajetória

Calfat estava desde 1992 no grupo, com a aquisição Papel Simão pelo conglomerado. De lá para cá, participou ativamente das decisões estratégicas e de expansão do grupo, que atua em diversas áreas - de cimento à energia. Ele esteve à frente da formação da VCP (Votorantim Celulose e Papel) e da criação da Fibria, incorporada no ano passado pela Suzano. De 2005 a 2014 foi responsável pela estruturação da holding da Votorantim. Desde 2014, estava à frente do colegiado.

"Encerro esse ciclo com a empresa tendo atingido uma estrutura de capital adequada, resultados ascendentes e um futuro brilhante", disse Calfat, por meio de comunicado. Calfat seguirá como presidente do conselho de administração dos Laboratórios Aché e membro dos conselhos da Duratex, da Embraer e do Hospital Sírio Libanês.

Fazem parte do conselho de administração do grupo Votorantim os herdeiros da família: Luís Ermírio De Moraes (vice-presidente), Cláudio Ermírio De Moraes e José Roberto Ermírio De Moraes (membros efetivos). Oscar De Paula Bernardes Neto, Marcelo Lopes de Medeiros e Pedro Wongtschowski são membros independentes.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.