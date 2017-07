Demanda por voos internacionais cresce 15,10% em junho, diz Abear

A demanda por voos internacionais de passageiros, medida em passageiros-quilômetro pagos transportados (RPK, na sigla em inglês), cresceu 15,10% em junho deste ano na comparação com o mesmo mês de 2016, conforme dados divulgados nesta terça-feira, 25, pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear).

A entidade, que apresenta a estatística com base no desempenho de suas associadas (Avianca, Azul, Gol e Latam) também informou que, em termos de oferta internacional, foi verificado um aumento de 12,32% no mês passado ante junho de 2016.

Já a taxa de ocupação dos voos internacionais ficou em 85,21%, o que representa um aumento de 2,06 pontos porcentuais (p.p.) na comparação com o mesmo mês de 2016. Segundo a Abear, foram transportados 601 mil passageiros no segmento internacional em junho, um crescimento de 8,55% na mesma base de comparação.

Dentre as empresas nacionais que operaram voos ao exterior, a Latam liderou com 78,88% da participação de mercado. A Gol teve 10,70% e a Azul respondeu por 10,66%. A Avianca Brasil obteve 0,17% de market share.

Nos dados consolidados do primeiro semestre do ano, a oferta internacional apresentou um crescimento de 7,14% ante o mesmo período de 2016, enquanto a demanda internacional aumentou 11,74%. Com isso, a taxa de ocupação nos seis primeiros meses deste ano melhorou 3,51 p.p. ante o ano passado, para 85,27%. Já o volume de passageiros no semestre registrou expansão de 10,26% frente ao período equivalente de 2016, com total de 3,9 milhões.

