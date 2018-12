Demanda por voos domésticos cresce 5,27% em novembro, diz Abear

A demanda por voos domésticos (medida em passageiros-quilômetro pagos transportados, ou RPK) cresceu 5,27% em novembro na comparação com igual mês de 2017, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), que reuniu dados de Avianca, Azul, Latam e Gol. Em termos absolutos, foram quase 8 bilhões de RPK no mês, um recorde para novembro na série histórica da entidade.

Já a oferta doméstica de assentos (assentos-quilômetros ofertados, ou ASK) avançou 4,12% frente ao registrado um ano antes. Com a procura por voos domésticos aumentando em nível acima do verificado para a capacidade, a taxa de aproveitamento de voos domésticos subiu 0,92 ponto porcentual (p.p.) ante novembro do ano passado, chegando a 83,63% - maior patamar para o mês.

Foram transportados 7,8 milhões de passageiros em voos domésticos ao longo de novembro, uma alta de 4,98%. A Gol manteve a liderança no mercado doméstico no mês, com participação de 35,83%, seguida pela Latam, com 33,12%. A Azul ficou com 18,29% do market share doméstico no período, enquanto a Avianca - que recentemente entrou com pedido de recuperação judicial - obteve uma fatia de 12,76%.

Com esses resultados, no acumulado de janeiro a novembro de 2018, a demanda por transporte aéreo doméstico cresceu 4,47% frente ao observado no mesmo intervalo de 2017, enquanto a oferta subiu 4,88%. Por sua vez, o fator de aproveitamento mostrou leve recuo de 0,31 p.p. em um ano, para 81,10%.

Cargas

O transporte aéreo de carga pelas associadas da Abear movimentou 36,5 mil toneladas no mercado doméstico em novembro, 9,61% acima do verificado em igual mês de 2017. No acumulado do ano, foram 354,3 mil toneladas de carga transportadas dentro do País (+12,76% no comparativo anual).