Demanda por transporte internacional aumenta 6,5% em fevereiro

As companhias aéreas brasileiras registraram, em fevereiro deste ano, um avanço de 6,5% na demanda por transporte internacional de passageiros em relação ao mesmo mês de 2016, informou nesta terça-feira, 21, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Já a oferta internacional aumentou 0,9% na mesma base de comparação.

Com a demanda crescendo num ritmo mais elevado do que a oferta, a taxa de aproveitamento das aeronaves em voos internacionais de passageiros operados por empresas brasileiras aumentou, chegando a 84,9% em fevereiro, índice 4,5 pontos porcentuais (p.p.) maior que o verificado no segundo mês de 2016.

O número de passageiros pagos transportados por empresas brasileiras no mercado internacional em fevereiro deste ano atingiu 662,3 mil - na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o indicador apresentou alta de 8,1%.

O mercado de voos internacionais operado por empresas brasileiras é atendido basicamente por Latam, Gol e Azul, sendo que, em fevereiro, a Latam respondeu pela maior fatia, de 78,7%. A Gol, por sua vez, ficou com 11,6% do market share de voos internacionais, enquanto a Azul registrou 9,6% de participação. A Avianca Brasil respondeu por apenas 0,1% do mercado internacional.

Consolidado

Nos dois primeiros meses do ano, a demanda internacional acumula alta de 5,6% ante o mesmo período de 2016, enquanto a oferta doméstica aumentou 1,4% na mesma base de comparação. Com isso, a taxa de aproveitamento das aeronaves em voos domésticos chegou a 86,2% no primeiro bimestre desse ano, índice 3,4 p.p. superior ao mesmo período do ano passado.

Ao todo, foram transportados 1,446 milhão de passageiros no segmento internacional em janeiro e fevereiro, montante 6,7% superior ao verificado nos primeiros dois meses de 2016.

