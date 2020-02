Demanda por crédito sobe 1,2% em janeiro ante dezembro, afirma Boa Vista

A procura por crédito no Brasil cresceu 1,2% em janeiro em relação a dezembro, com ajuste sazonal, conforme a Boa Vista. Sem ajuste sazonal, no entanto, caiu 2,1% na comparação com o primeiro mês de 2019.

Por segmento, o financeiro apresentou aumento na demanda por crédito de 5,5% em 12 meses finalizados em janeiro, enquanto o não financeiro teve crescimento de 1,8%, informa a nota.

O indicador tem mostrado tendência de estabilidade em seu ritmo de crescimento, refletindo a tímida retomada econômica e o mercado de trabalho fragilizado por elevadas taxas de desocupação e subutilização da mão de obra, avaliam os economistas da Boa Vista.

De acordo com os especialistas, além da necessidade de melhora do emprego e da atividade econômica, a redução do endividamento e comprometimento de renda são fatores importantes para diminuir a cautela dos consumidores, afetando, com isto, o movimento da demanda por crédito.