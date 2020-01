Demanda por crédito do consumidor cai em dezembro e cresce em 2019, diz Boa Vista

A trajetória do indicador em 2019 mostra certa estabilidade no crescimento da demanda por crédito ao longo do ano - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A demanda por crédito do consumidor registrou queda de 1,2% em dezembro de 2019 ante novembro, já descontados os ajustes sazonais, segundo levantamento realizado pela Boa Vista. A queda foi a primeira registrada pelo índice após quatro altas seguidas. De acordo com a Boa Vista, é esperado uma melhora para os primeiros meses de 2020, caso as perspectivas sobre o consumo e a redução das taxas de juros favoreçam a demanda por crédito.

O mesmo indicador mostrou um aumento de 4% no acumulado dos 12 meses do ano passado ante 2018. Considerando os segmentos que compõem o indicador, o Financeiro apresentou elevação de 6,1% no ano, enquanto o segmento Não Financeiro registrou evolução de 2,5% na mesma base de comparação.

Segundo a Boa Vista, a trajetória do indicador em 2019 mostra certa estabilidade no crescimento da demanda por crédito ao longo do ano, e reflete o tímido crescimento da economia e as altas taxas de desemprego e subutilização da mão de obra.

Para a empresa, a redução do endividamento e comprometimento de renda são fatores importantes para acelerar o movimento da demanda por crédito.

A demanda por crédito do consumidor é medida a partir da quantidade de consultas de CPF à base de dados da Boa Vista por empresas. O índice têm como base a média de 2011 e passam por ajuste sazonal para calcular a variação mensal.