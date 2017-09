Demanda por crédito cresce 5,2% em agosto ante julho, diz Boa Vista SCPC

A procura por crédito pelo consumidor no País avançou 5,2% em agosto na comparação com julho, com ajuste sazonal, informou a Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). Em relação ao oitavo mês do ano passado, o aumento fora de 1,9%. No acumulado de 12 meses terminados em agosto, por sua vez, houve desaceleração no ritmo de queda para 5,1%. Em julho, o alta fora de 1,3%.

De acordo com a Boa Vista, o avanço do indicador mensal mostra que gradualmente está voltando para um território próximo da neutralidade. Com a retomada da atividade econômica, avalia, em nota, que a propensão ao consumo também inicia um movimento de recuperação, colaborando para aumento da demanda por crédito por parte dos consumidores.

Diante das recentes melhorias nas perspectivas de juros e inflação, a Boa Vista espera retomada mais consistente do indicador nos próximos meses, que deve atingir níveis positivos até o primeiro trimestre de 2018.

Por segmento, o indicador mostra que para as instituições financeiras houve queda de 9,0% na demanda por crédito, enquanto para o segmento não financeiro houve diminuição de 2,5% em 12 meses até agosto.

Veja Também

Comentários