Demanda por crédito cai 3,3% em outubro, diz Boa Vista SCPC

A demanda por crédito ao consumidor no País voltou a cair em outubro após aumento de 0,3% em setembro. De acordo com a Boa Vista SCPC, a procura por crédito cedeu 3,3% no mês passado em relação ao mês anterior, com ajuste sazonal. Na comparação com o décimo mês de 2016, houve queda de 1,8% e, em relação ao acumulado em 12 meses, retração de 2,7%.

Por segmento, as instituições financeiras registraram o recuo mais intenso, de 6,1%, enquanto no segmento não financeiro o declínio foi de 0,3% em 12 meses terminados em outubro.

Com a retomada da atividade econômica, os economistas da Boa Vista esperam que o consumo avance e eleve a demanda por crédito ao consumidor, evidenciado principalmente pelo melhor desempenho do setor não financeiro.

A expectativa da entidade é que com juro e inflação baixos, o indicador de crédito mostre retomada mais consistente, voltando a ficar positivo até o encerramento deste ano.