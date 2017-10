Demanda por crédito ao consumidor cresce 0,3% em setembro, diz Boa Vista SCPC

A demanda por crédito do consumidor cresceu 0,3% em setembro em relação a agosto, com ajuste sazonal, conforme a Boa Vista SCPC. No confronto com o nono mês de 2016, sem ajuste, o crescimento foi de 3,8%. Contudo, a taxa acumulada em 12 meses ainda mostrou queda, porém, vem diminuindo a intensidade, ao ceder 3,7%.

Nessa base de comparação, as instituições financeiras tiveram declínio de 6,8%, enquanto no segmento não financeiro a retração foi de 1,6%.

De acordo com a Boa Vista, os dados mostram que gradualmente a procura por crédito está voltando para um território próximo da neutralidade. Com a retomada da atividade econômica, a propensão ao consumo também inicia um movimento de recuperação, impulsionando a demanda por crédito.

A expectativa da entidade é que com juro e inflação baixos a o índice apresente recuperação mais consistente.